POL-HA: Jugendlicher zu schnell mit E-Scooter unterwegs
Hagen-Vorhalle (ots)
Am Montagmorgen (20.04.2026) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in der Nöhstraße Geschwindigkeitsmessungen durch und stellten dabei um 8.20 Uhr einen 14-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter fest. Der Junge war mit über 30 km/h statt zulässigen 20 km/h mit dem Roller unterwegs und wurde von den Beamten angehalten. Im Zuge der Befragung gab er zu, dass er den Roller manipuliert hatte und damit schneller als 20 km/h fahren kann. Zudem stellten die Polizisten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorlag.
Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell