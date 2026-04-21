Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher zu schnell mit E-Scooter unterwegs

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montagmorgen (20.04.2026) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in der Nöhstraße Geschwindigkeitsmessungen durch und stellten dabei um 8.20 Uhr einen 14-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter fest. Der Junge war mit über 30 km/h statt zulässigen 20 km/h mit dem Roller unterwegs und wurde von den Beamten angehalten. Im Zuge der Befragung gab er zu, dass er den Roller manipuliert hatte und damit schneller als 20 km/h fahren kann. Zudem stellten die Polizisten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorlag.

Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (rst)

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