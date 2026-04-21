Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Die Hagener Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstählen aus Fahrzeugen, bei denen unterschiedliche Werkzeuge entwendet wurden. Ein 43-jähriger Hagener erstattete am Montag (20.04.) eine Strafanzeige und gab an, dass aus seinem Renault unter anderem ein Dampfgerät, eine Bügelsäge, ein Staubsauger und ein Koffer entwendet wurden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (17.04.) am späten Nachmittag und Sonntagvormittag (19.04.) in der Fleyer Straße. Der Renault wies im Bereich des Schließmechanismus an der hinteren Tür Beschädigungen durch den Aufbruch auf.

Zu zwei weiteren Einbrüchen in Firmenfahrzeuge kam es zudem in der Mozartstraße in Hohenlimburg. Die Tatzeit konnte in beiden Fällen zwischen Sonntagnachmittag (19.04.) gegen 15 Uhr und Montagmorgen (20.04.) gegen 07 Uhr eingegrenzt werden. Aus einem Renault wurden eine Handfräse, Bohrmaschine, Stemmmaschine, Flex, ein Sortiment- sowie ein Werkzeugkoffer gestohlen. Aus einem Citroën mehrere Werkzeuge für den Gartenbau.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die jeweiligen Taten beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell