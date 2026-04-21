PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Die Hagener Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstählen aus Fahrzeugen, bei denen unterschiedliche Werkzeuge entwendet wurden. Ein 43-jähriger Hagener erstattete am Montag (20.04.) eine Strafanzeige und gab an, dass aus seinem Renault unter anderem ein Dampfgerät, eine Bügelsäge, ein Staubsauger und ein Koffer entwendet wurden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (17.04.) am späten Nachmittag und Sonntagvormittag (19.04.) in der Fleyer Straße. Der Renault wies im Bereich des Schließmechanismus an der hinteren Tür Beschädigungen durch den Aufbruch auf.

Zu zwei weiteren Einbrüchen in Firmenfahrzeuge kam es zudem in der Mozartstraße in Hohenlimburg. Die Tatzeit konnte in beiden Fällen zwischen Sonntagnachmittag (19.04.) gegen 15 Uhr und Montagmorgen (20.04.) gegen 07 Uhr eingegrenzt werden. Aus einem Renault wurden eine Handfräse, Bohrmaschine, Stemmmaschine, Flex, ein Sortiment- sowie ein Werkzeugkoffer gestohlen. Aus einem Citroën mehrere Werkzeuge für den Gartenbau.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die jeweiligen Taten beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 07:40

    POL-HA: Hagenerin zeigt Bedrohung durch ihren Ex-Freund an

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (20.04.) suchte eine Hagenerin die Polizeiwache in der Innenstadt auf, um ihren Ex-Freund anzuzeigen. Sie gab an, von dem Mann bedroht worden zu sein, nachdem sie ein Videotelefonat beendet hatte. Er habe geäußert, sie unter anderem schlagen zu wollen. Es sei in der Vergangenheit bereits zu mehreren Bedrohungssachverhalten und Körperverletzungsdelikten gekommen, die die Hagenerin jedoch ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:40

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 16-Jährige mit Baby - wer kann Hinweise geben?

    Hagen (ots) - Bereits seit dem 2. April 2026 ist die 16-Jährige mit ihrer sechs Monate alten Tochter aus einer Jugendeinrichtung in Hagen abgängig. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung. Die Vermisste hat schwarze Haare, dunkle Augen, eine schlanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren