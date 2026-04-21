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Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin zeigt Bedrohung durch ihren Ex-Freund an

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (20.04.) suchte eine Hagenerin die Polizeiwache in der Innenstadt auf, um ihren Ex-Freund anzuzeigen. Sie gab an, von dem Mann bedroht worden zu sein, nachdem sie ein Videotelefonat beendet hatte. Er habe geäußert, sie unter anderem schlagen zu wollen. Es sei in der Vergangenheit bereits zu mehreren Bedrohungssachverhalten und Körperverletzungsdelikten gekommen, die die Hagenerin jedoch nicht angezeigt habe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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