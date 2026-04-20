PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau meldet häusliche Gewalt - Partner darf für 14 Tage nicht in Wohnung zurück

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Altenhagener Straße löste ein Streit zwischen einem Paar am Sonntagabend (19.04.2026) einen Polizeieinsatz aus. Die Partnerin eines 43-Jährigen alarmierte die Polizei, nachdem er sie nach eigenen Angaben bedroht, gewürgt und mit einer Obstschale geschlagen hatte. Die körperliche Auseinandersetzung hatte sich gegen 18.50 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zugetragen. Anschließend verließ der 43-Jährige die Räumlichkeiten. In der Zwischenzeit erschienen die Einsatzkräfte an der Anschrift und befragten die Frau. Kurz darauf kehrte der Partner zurück.

Die leicht verletzte Frau schilderte, dass sie in der mehrjährigen Beziehung bereits mehrfach Gewalt durch ihren Partner erfahren hatte. Vorwiegender Grund sei die Eifersucht des 43-Jährigen.

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. Bei einem Verstoß erwartet ihn ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:02

    POL-HA: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss: Mann fährt davon und kommt zu Fuß wieder

    Hagen-Altenhagen (ots) - Ein 69 Jahre alter Autofahrer beschädigte am Samstagnachmittag (18.04.2026) ein geparktes Auto an der Boeler Straße und fuhr anschließend davon. Der Mann kehrte später zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Er stand unter dem Einfluss von über 1,5 Promille. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 15.50 Uhr, wie ein Skoda Octavia mehrfach ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 08:30

    POL-HA: Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Hochstraße stahlen bislang unbekannte Täter am Samstag (18.04.2026) Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung. Im Zeitraum zwischen 14 und 20 Uhr waren die Bewohner abwesend und fanden bei ihrer Rückkehr die gewaltsam geöffnete Wohnungstür sowie durchwühlte Zimmer vor. Dabei stellten sie fest, dass verstecktes Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und Goldschmuck gestohlen worden waren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren