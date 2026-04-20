Polizei Hagen

POL-HA: Frau meldet häusliche Gewalt - Partner darf für 14 Tage nicht in Wohnung zurück

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Altenhagener Straße löste ein Streit zwischen einem Paar am Sonntagabend (19.04.2026) einen Polizeieinsatz aus. Die Partnerin eines 43-Jährigen alarmierte die Polizei, nachdem er sie nach eigenen Angaben bedroht, gewürgt und mit einer Obstschale geschlagen hatte. Die körperliche Auseinandersetzung hatte sich gegen 18.50 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zugetragen. Anschließend verließ der 43-Jährige die Räumlichkeiten. In der Zwischenzeit erschienen die Einsatzkräfte an der Anschrift und befragten die Frau. Kurz darauf kehrte der Partner zurück.

Die leicht verletzte Frau schilderte, dass sie in der mehrjährigen Beziehung bereits mehrfach Gewalt durch ihren Partner erfahren hatte. Vorwiegender Grund sei die Eifersucht des 43-Jährigen.

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. Bei einem Verstoß erwartet ihn ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro. (rst)

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