Polizei Hagen

POL-HA: Hagener begeht vor den Augen der Polizei mehrere Verkehrsverstöße und gibt Personalien seines besten Freundes an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Lange Straße sah eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (19.04.) einen Audi, der gegen 17.45 Uhr im absoluten Halteverbot stand. Der Fahrer saß dabei im Auto und bediente bei laufendem Motor sein Smartphone. Die Beamten sprachen den 19-Jährigen an und verwarnten ihn. Er entfernte sein Fahrzeug daraufhin aus dem Halteverbot und bog in die Södingstraße ein. Als er nach links in die Augustastraße fuhr, ignorierte er jedoch ein Stopp-Schild. Ein von rechts querender Fahrradfahrer musste dem Auto deshalb ausweichen und stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Einsatzkräfte stoppten den 19-Jährigen daraufhin. Er konnte keine Ausweisdokumente vorlegen und machte zunächst mündlich glaubhafte und verifizierbare Angaben zu seiner Person. Nach der Verkehrskontrolle befuhr der Hagener dann, von der Augustastraße aus, die Kottmannstraße und schließlich die Bismarckstraße. Im dortigen verkehrsberuhigten Bereich hielt er die zulässige Schrittgeschwindigkeit nicht ein. Er war dort mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 30km/h unterwegs. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte.

Er gab von sich aus an, dass er die Daten seines besten Freundes angegeben habe und selbst nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er habe schließlich Angst bekommen, dass sein bester Freund eine Strafe erhalte. Der 19-Jährige habe zudem das Auto seiner Mutter genommen, ohne dass sie davon gewusst habe. Weitere Angaben wolle er nicht machen. Ein freiwillig durchgeführter Alkohol- und Drogenvortest verlief jeweils negativ. Die Beamten übergaben die Fahrzeugschlüssel der Mutter des jungen Hageners. Sie fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den 19-Jährigen und eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (arn)

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