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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister Pegel verleiht Bezeichnungen für Rehna und Laage

Schwerin (ots)

Am Mittwoch verleiht Innenminister Christian Pegel in Rehna (Nordwestmecklenburg) an Bürgermeister Martin Reininghaus die Bezeichnung "Klosterstadt". Die Stadt Rehna in Nordwestmecklenburg erhält die Zusatzbezeichnung Klosterstadt aufgrund seiner historisch bedeutenden, gut erhaltenen Klosteranlage aus dem 13. Jahrhundert sowie der historischen Entwicklung des Ortes bis in die Gegenwart.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 25. März 2026, 11.15 Uhr

Ort: Amt Rehna, Freiheitsplatz 1, 19217 Rehna

In Laage im Landkreis Rostock überreicht Minister Pegel an Bürgermeisterin Christin Zimmermann die Bezeichnung "Recknitzstadt" als offiziellen Beinamen. Die Stadt liegt am Fluss Recknitz, der die Geschichte und Identität des Ortes prägt.

Termin: Mittwoch, 25. März 2026, 13.30 Uhr

Ort: Rathaus, Am Markt 7, 18299 Laage

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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