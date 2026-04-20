Polizei Hagen

POL-HA: Audi-Fahrer fährt bei Ausweichmanöver in Kiosk

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Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (19.04.) fuhr ein Audi-Fahrer bei einem Ausweichmanöver in ein Gebäude, in dem sich ein Kiosk befindet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Bus gegen 17.45 Uhr auf der Enneper Straße in Richtung Haspe unterwegs. Als der Fahrer in die Nordstraße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden, vorrangsberechtigten Audi. Der 31-jährige Fahrer des Autos war in Richtung Gevelsberg unterwegs und wich dem Bus aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr der Hagener in das Gebäude. Der 31-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die erste medizinische Versorgung. Der Audi-Fahrer gab anschließend an, eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Enneper Straße einseitig. Der Audi musste abgeschleppt werden. (arn)

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