Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener E-Scooterfahrer versucht die Polizei hinters Licht zu führen

Hagen (ots)

Ein 18-jähriger Hagener befuhr mit seinem E-Scooter am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr die Brinkstraße in südliche Richtung. Einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise (deutliche Schlangenlinien) des Scooterfahrers auf, so dass man sich für eine Kontrolle entschied. In der Atemluft des 18-jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden- ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Da der Scooterfahrer keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er nach seiner Identität befragt. Hier machte er mehrfach falsche Angaben zu seinen Personalien. Die Beamten ließen sich hierdurch aber nicht hinters Licht führen und fanden nach kurzer Ermittlung die korrekten Personalien des Betroffenen heraus. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, erwartet den 18-jährigen jetzt zusätzlich noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Angabe falscher Personalien. Ihm wurde zudem in der Polizeiwache Hoheleye eine Blutprobe entnommen. (Kli.)

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