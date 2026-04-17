Polizei Hagen

POL-HA: Mann handelt mit Kokain und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstag (16.04.) von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem er mit Betäubungsmitteln handelte. Der Mann hielt sich um 13 Uhr am Bodelschwinghplatz auf und führte mehrere Bubbles Kokain und Bargeld in dealertypischer Stückelung mit sich, als die Einsatzkräfte ihn im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes antrafen. Zunächst versuchte sich der Mann der Kontrolle zu entziehen, in dem er wegrannte. Er konnte jedoch nach kurzer Nacheile gestoppt werden. Der 23-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten aufgrund des illegalen Handels mit Drogen. Er erhielt ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich des Bodelschwinghplatzes und eine Strafanzeige. (arn)

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