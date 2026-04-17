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Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp erkennt Fahren ohne Fahrerlaubnis - Drogentest schlägt an

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen hielten am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) in Altenhagen einen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten bestreiften gegen 16 Uhr die Alleestraße und wurden dort auf einen schwarzen Mercedes aufmerksam. Am Steuer erkannten sie einen 43-jährigen Mann, von dem sie aus zurückliegenden Einsätzen wussten, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Zudem schlug ein Drogenvortest bei dem 43-Jährigen an und die Kripo-Beamten fanden mehrere sogenannte Bubbles, die mit Kokain gefüllt waren, in seiner Jackentasche. Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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