PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin winkt Polizisten zu und fährt weiter, als ihr Anhaltezeichen gegeben werden

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr am Donnerstag (16.04.) die Holzmüllerstraße in Fahrtrichtung Badstraße. Hier kam den Beamten eine 29-jährige Autofahrerin entgegen. Die Frau aus Essen war um 22.45 Uhr mit einem Mercedes unterwegs und verstieß gegen das Verbot der Durchfahrt. Die Polizisten forderten sie durch Handzeichen durch das offene Fahrerfenster des Streifenwagens dazu auf, anzuhalten. Hierauf reagierte die 29-Jährige durch Winken und fuhr weiter auf die Potthofstraße. Anschließend fuhr sie auf dem Fahrstreifen, der für den Gegenverkehr vorgesehen ist, weiter in Richtung Märkischer Ring.

Die Einsatzkräfte konnten sie kurz darauf stoppen und kontrollieren. Die Frau aus Essen erzählte, dass sie sich in Hagen nicht auskenne und nicht gewusst habe, dass sie nicht durch die Holzmüllerstraße fahren dürfe. Außerdem habe sie unbewusst den Fahrstreifen für den Gegenverkehr genutzt, da ihr auch diese Straße unbekannt gewesen sei. Beides habe sie nicht mit Absicht getan. Sie wirkte während des Gespräches alkoholisiert. Ein freiwilliger Test ergab 1,2 Promille. Die 29-Jährige musste die Streifenwagenbesatzung für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau jeglicher Substanzen untersagt. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 08:12

    POL-HA: Mann schläft in Bus ein und schlägt gegen Streifenwegen

    Hagen-Halden (ots) - Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (16.04.2026) in Halden einen 39-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in einem Bus eingeschlafen war und gegen einen Streifenwagen geschlagen hatte. Gegen 23.30 Uhr rief der Busfahrer der Linie 524 die Polizei zur Haltestelle "Im Alten Holz". Er sagte den Beamten, dass ein aggressiver Fahrgast den Bus nicht verlassen wolle. Die Beamten mussten den ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:43

    POL-HA: 14-Jähriger auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen

    Hagen-Eilpe (ots) - Auf der Eilper Straße stieß ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwoch (15.04.) mit einem Auto zusammen. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 65-jähriger Hagener mit seinem Dacia in Richtung der Selbecker Straße. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, einen Fahrradfahrer im Bereich der Querungshilfe für Fußgänger vorgelassen zu haben, als sich die Fahrbahn verengte. Er habe dafür leicht gebremst, sei ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:15

    POL-HA: Nach Bedrohung mit Messer: 44-Jähriger wird in Gewahrsam genommen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (16.04.2026) sprach ein 44 Jahre alter Mann gegen 0.40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes einen Passanten an und bedrohte ihn unter Vorhalt eines Messers. Der 37-jährige Passant meldete den Vorfall der Polizei und entfernte sich vom Berliner Platz. Dort trafen die Einsatzkräfte den tatverdächtigen 44-Jährigen an. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren