Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin winkt Polizisten zu und fährt weiter, als ihr Anhaltezeichen gegeben werden

Hagen-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr am Donnerstag (16.04.) die Holzmüllerstraße in Fahrtrichtung Badstraße. Hier kam den Beamten eine 29-jährige Autofahrerin entgegen. Die Frau aus Essen war um 22.45 Uhr mit einem Mercedes unterwegs und verstieß gegen das Verbot der Durchfahrt. Die Polizisten forderten sie durch Handzeichen durch das offene Fahrerfenster des Streifenwagens dazu auf, anzuhalten. Hierauf reagierte die 29-Jährige durch Winken und fuhr weiter auf die Potthofstraße. Anschließend fuhr sie auf dem Fahrstreifen, der für den Gegenverkehr vorgesehen ist, weiter in Richtung Märkischer Ring.

Die Einsatzkräfte konnten sie kurz darauf stoppen und kontrollieren. Die Frau aus Essen erzählte, dass sie sich in Hagen nicht auskenne und nicht gewusst habe, dass sie nicht durch die Holzmüllerstraße fahren dürfe. Außerdem habe sie unbewusst den Fahrstreifen für den Gegenverkehr genutzt, da ihr auch diese Straße unbekannt gewesen sei. Beides habe sie nicht mit Absicht getan. Sie wirkte während des Gespräches alkoholisiert. Ein freiwilliger Test ergab 1,2 Promille. Die 29-Jährige musste die Streifenwagenbesatzung für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau jeglicher Substanzen untersagt. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

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