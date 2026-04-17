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Polizei Hagen

POL-HA: Mann schläft in Bus ein und schlägt gegen Streifenwegen

Hagen-Halden (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (16.04.2026) in Halden einen 39-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor in einem Bus eingeschlafen war und gegen einen Streifenwagen geschlagen hatte. Gegen 23.30 Uhr rief der Busfahrer der Linie 524 die Polizei zur Haltestelle "Im Alten Holz". Er sagte den Beamten, dass ein aggressiver Fahrgast den Bus nicht verlassen wolle. Die Beamten mussten den augenscheinlich alkoholisierten Mann aus dem Bus führen und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam er auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nach und lief den Polizisten bis zum Streifenwagen hinterher. Dort schlug er plötzlich mit der Faust gegen die Beifahrerscheibe und schrie laut umher. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und nahmen ihn zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungsstörungen bis zur erfolgten Ausnüchterung in Gewahrsam. (sen)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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