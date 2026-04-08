Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. April, 4:40 Uhr) haben drei Unbekannte am Harry-Epstein-Platz einen Mann (31) ausgeraubt und verletzt.

Der 31-Jährige schilderte den Polizisten, dass er sich im Bereich einer Haltestelle aufgehalten habe, als er plötzlich von einem Trio angegriffen und durch Schläge im Gesicht verletzt wurde. Mitsamt seiner Bauchtasche seien die Tatverdächtigen in Richtung der Friedrich-Wilhelm-Straße wegge-rannt.

Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

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