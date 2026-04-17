Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin möchte einen Ausflug machen und wird durch Freund bedroht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen wurde eine Frau am Donnerstag (16.04.) Opfer von häuslicher Gewalt durch ihren Freund. Am späten Nachmittag wollte die Hagenerin nach eigenen Angaben mit einer Freundin einen Ausflug machen. Sie habe dem 20-Jährigen eine Nachricht geschickt und ihn darüber informiert. Der Hagener sei daraufhin wütend geworden und mit einem Freund ebenfalls vor Ort erschienen. Beide Männer fuhren den Frauen, die mit dem Auto unterwegs waren, hinterher. An einer Kreuzung verhinderten sie nach Angaben der Frauen die Weiterfahrt, indem sie ihr Auto in den Weg stellten. Der 20-Jährige habe versucht, die Türen des Fahrzeugs zu öffnen. Er habe dann gesehen, dass die Hagenerin den Notruf der Polizei gewählt hatte. Er sei zurück zum Auto seines Freundes gegangen, dann jedoch mit einem Klappmesser in der Hand zurückgekommen. Mit diesem habe er zunächst gegen die Scheibe geschlagen und dann das Messer im eingeklappten Zustand gezeigt und gesagt: "Du wirst schon sehen." Die Frauen fuhren erneut davon.

In der Vergangenheit habe der 20-Jährige die Hagenerin aufgrund von Banalitäten bereits mehrfach bedroht und auch geäußert, sie zu verletzen oder gar umzubringen. Es sei immer wieder zu körperlichen Übergriffen gekommen, bei denen die Frau geschlagen sowie geschubst wurde. Der 20-Jährige habe zudem das Handy seiner Freundin beschädigt. Polizisten konnten den Hagener antreffen. Er gab an, sich Sorgen um sie gemacht zu haben. Deshalb habe er sie gesucht und sei ihr hinterhergefahren. Die Beamten sprachen ein 14-tägiges Rückkehrverbot für die Wohnanschrift der Hagenerin aus und drohten ihm ein Zwangsgeld an, sollte er dagegen verstoßen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell