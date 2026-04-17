Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Mordkommission nach versuchtem Tötungsdelikt in Altenhagen eingesetzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei Männern wurde am Donnerstagabend (16.04.2026) in Altenhagen ein 36-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Das spätere Opfer saß gegen 19.20 Uhr, zusammen mit einem Bekannten, auf einer Parkbank vor der Turnhalle in der Berghofstraße. Dort traf der 36-Jährige auf einen 32-jährigen Mann, mit dem er bereits seit mehreren Jahren im Streit liegt. Ersten Ermittlungen zufolge hielt der 32-Jährige ein Messer in der Hand und ging damit auf den 36-Jährigen los. Dieser konnte ersten Stichbewegungen ausweichen und in Richtung des Krankenhauses in der Dreieckstraße flüchten. Der Angreifer lief ihm hinterher, holte ihn ein und stach mit dem Messer in den Oberkörper des in Hagen wohnhaften Mannes. Als der Verletzte anschließend in das Krankenhaus lief, flüchtete der 32-Jährige in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Hagener Polizei leitete unmittelbar intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein, die bislang nicht zur Festnahme führten. Die Ermittlungen, für die eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt wurde, dauern an. Es wird nachberichtet. (sen)

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