POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baugrundstück
Waldfeucht-Haaren (ots)
Zwischen dem 2. April (Donnerstag) und dem 13. April (Montag) stahlen unbekannte Personen in der Straße Entenpfuhl von einem Baugrundstück eine Vielzahl von unterschiedlichen Kabeln sowie Kabeltrommeln.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell