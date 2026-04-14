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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baugrundstück

Waldfeucht-Haaren (ots)

Zwischen dem 2. April (Donnerstag) und dem 13. April (Montag) stahlen unbekannte Personen in der Straße Entenpfuhl von einem Baugrundstück eine Vielzahl von unterschiedlichen Kabeln sowie Kabeltrommeln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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