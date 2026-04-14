POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baugrundstück

Erkelenz (ots) - Nachdem ein Stromzähler defekt war, verständigten Anwohner der Straße Bauxhof Handwerker über eine Telefonnummer, die sie im Internet gefunden hatten. Zwei Personen erschienen am 31. März, zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr und nahmen rudimentäre Arbeiten am Stromzähler vor. Anschließend sollte die Rechnung über einen niedrigen dreistelligen Betrag sofort überwiesen werden. Da dies angeblich nicht ...

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