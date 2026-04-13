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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände von Brücke geworfen
Kinder konnten ermittelt werden

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Samstag (11. April) wurden gegen 14.40 Uhr an einer Brücke an der Schaufenberger Straße durch unbekannte Personen Steine auf die Fahrbahn geworfen. Dabei wurde ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Dach beschädigt. Am Sonntag (12. April), warfen gegen 14.30 Uhr, Personen eine 1.5 m lange Eisenstange von der Brücke auf die Fahrbahn. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde von der herabfallenden Stange knapp verfehlt. Zeugen bemerkten zwei Kinder, die sich mit Fahrrädern von der Brücke entfernten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Kinder angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an und umfassen auch die Frage, ob die Kinder ebenfalls die Verkehrsgefährdung am Vortag verursacht haben könnten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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