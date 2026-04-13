PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg-Birgelen (ots)

Indem sie ein Fenster aufbrachen, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Baronsweg ein. Sie entwendeten aus dem Inneren des Hauses eine Leiter und durchsuchten offenbar mehrere Räume im Obergeschoss nach Wertgegenständen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeug entwendet

    Erkelenz-Matzerath (ots) - Ein nicht angemeldeter grauer Pkw Peugeot wurde am 6. April (Montag) durch unbekannte Personen entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit an der Hückelhovener Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitag (10. April), zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Vossemer Straße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und einen Laptop. Zudem wurde bei der Tat ein Sofa beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeugbrand

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Sonntag, 12. April, wurde an der Laakstraße der Brand eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw VW festgestellt. Dieser war zwischen 00.20 Uhr und 00.40 Uhr aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Bei dem Versuch das Fahrzeug selbstständig zu löschen, zog sich eine Person leichte Verbrennungen zu. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren