POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Wassenberg-Birgelen (ots)
Indem sie ein Fenster aufbrachen, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Baronsweg ein. Sie entwendeten aus dem Inneren des Hauses eine Leiter und durchsuchten offenbar mehrere Räume im Obergeschoss nach Wertgegenständen.
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