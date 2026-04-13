POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Sonntag, 12. April, wurde an der Laakstraße der Brand eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw VW festgestellt. Dieser war zwischen 00.20 Uhr und 00.40 Uhr aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Bei dem Versuch das Fahrzeug selbstständig zu löschen, zog sich eine Person leichte Verbrennungen zu. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

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