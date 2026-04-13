POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz-Gerderath (ots)
Unbekannte Täter drangen am Freitag (10. April), zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Vossemer Straße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und einen Laptop. Zudem wurde bei der Tat ein Sofa beschädigt.
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