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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugbrand

Übach-Palenberg - Marienberg (ots)

Am 13.04.2026 um 01:52 Uhr wurde durch auf der Marienstraße ein brennender PKW gemeldet. Eintreffende Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt 7 Wohnwagen, 1 Wohnmobil, eine Bushaltestelle und ein Werbeplakat brannten. Die Fahrzeuge brannten teilweise komplett aus. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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