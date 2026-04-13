POL-HS: Fahrzeugbrand
Übach-Palenberg - Marienberg (ots)
Am 13.04.2026 um 01:52 Uhr wurde durch auf der Marienstraße ein brennender PKW gemeldet. Eintreffende Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt 7 Wohnwagen, 1 Wohnmobil, eine Bushaltestelle und ein Werbeplakat brannten. Die Fahrzeuge brannten teilweise komplett aus. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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