POL-HS: Fahrzeugbrand

Kreis Heinsberg (ots) - Am 12.04.2026 gegen 22:30 Uhr kam es auf der Maaseiker Straße 10 in Wegberg zu einem Zimmerbrand. Das Feuer breitete sich bis in den Dachstuhl aus, alle Bewohner konnten das Wohnobjekt unverletzt verlassen. Die Bewohner wurden für die anstehende Nacht anderweitig untergebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Maaseiker Straße bis ca. 00:45 Uhr voll gesperrt. Wodurch der Brand ...

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