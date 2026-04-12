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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Erkelenz (ots)

Am 12.04.2026, gegen 13:37 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Aachener Straße in 41812 Erkelenz. Ein Fahrzeugführer befuhr die Aachener Straße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Commerdener Höhe abzubiegen. Der dahinter befindliche Fahrzeugführer übersah den Bremsvorgang und kollidierte mit dem davor befindlichen Pkw. Aufgrund der Kollision wurde der vordere Pkw gegen ein Verkehrszeichen gedrückt und kam dort zum Stillstand. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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