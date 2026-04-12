POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Heinsberg (ots) - Angeblich die Polizei Duisburg meldete sich telefonisch bei einer Frau aus Heinsberg und teilte mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Dies könne nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme verhindert werden. Vor der Übergabe des Geldes wurde der Betrugsversuch entlarvt, so dass es zu keinem Schaden kam. Die Betrüger versuchen immer wieder durch diese oder ...

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