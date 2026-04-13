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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Verkehrsunfall auf Parkplatz schwer verletzt

Selfkant-Tüddern (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Belgien (Dielsen-Stokkem) wurde am 10. April bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz an der Straße In der Fummer schwer verletzt. Sie war zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von links durch einen Pkw erfasst wurde. Dabei stürzte sie zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 75-jährige Fahrerin des Pkw Peugeot stammt aus den Niederlanden (Sittard-Geleen). Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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