PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Trickdiebstahl Geld abgebucht

Erkelenz (ots)

Nachdem ein Stromzähler defekt war, verständigten Anwohner der Straße Bauxhof Handwerker über eine Telefonnummer, die sie im Internet gefunden hatten. Zwei Personen erschienen am 31. März, zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr und nahmen rudimentäre Arbeiten am Stromzähler vor. Anschließend sollte die Rechnung über einen niedrigen dreistelligen Betrag sofort überwiesen werden. Da dies angeblich nicht funktionierte, erhielten die Männer das Geld in bar. Sie verließen die Örtlichkeit und nahmen dabei eine EC-Karte mit. Anschließend wurde ein vierstelliger Betrag vom Konto der Geschädigten abgebucht. Diese erstattete daraufhin Anzeige. Einer der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte eine kräftige Figur, einen Dreitagebart, schwarze mittellange Haare und wirkte südländisch. Er war mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit einem roten Emblem auf dem linken Jackenärmel bekleidet und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Der zweite Täter wirkte ebenfalls südländisch, war 30 bis 35 Jahre alt, schlank und hatte schwarze mittellange Haare. Er trug eine schwarze Arbeitshose und ebenfalls eine schwarze Arbeitsjacke mit rotem Emblem auf dem Ärmel. Wer hat die beiden Männer zur fraglichen Zeit gesehen oder kann Angaben zu einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 4 der Polizei entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Gegenstände von Brücke geworfen / Kinder konnten ermittelt werden

    Hückelhoven-Millich (ots) - Am Samstag (11. April) wurden gegen 14.40 Uhr an einer Brücke an der Schaufenberger Straße durch unbekannte Personen Steine auf die Fahrbahn geworfen. Dabei wurde ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Dach beschädigt. Am Sonntag (12. April), warfen gegen 14.30 Uhr, Personen eine 1.5 m lange Eisenstange von der Brücke auf die Fahrbahn. Ein ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Übach-Palenberg-Scherpenseel: Heerlener Straße (BTM) - Waldfeucht-Haaren: Brauereistraße (Alkohol 2x) - Wassenberg: Erkelenzer Straße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wassenberg-Birgelen (ots) - Indem sie ein Fenster aufbrachen, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Baronsweg ein. Sie entwendeten aus dem Inneren des Hauses eine Leiter und durchsuchten offenbar mehrere Räume im Obergeschoss nach Wertgegenständen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren