Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Trickdiebstahl Geld abgebucht

Erkelenz (ots)

Nachdem ein Stromzähler defekt war, verständigten Anwohner der Straße Bauxhof Handwerker über eine Telefonnummer, die sie im Internet gefunden hatten. Zwei Personen erschienen am 31. März, zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr und nahmen rudimentäre Arbeiten am Stromzähler vor. Anschließend sollte die Rechnung über einen niedrigen dreistelligen Betrag sofort überwiesen werden. Da dies angeblich nicht funktionierte, erhielten die Männer das Geld in bar. Sie verließen die Örtlichkeit und nahmen dabei eine EC-Karte mit. Anschließend wurde ein vierstelliger Betrag vom Konto der Geschädigten abgebucht. Diese erstattete daraufhin Anzeige. Einer der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte eine kräftige Figur, einen Dreitagebart, schwarze mittellange Haare und wirkte südländisch. Er war mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit einem roten Emblem auf dem linken Jackenärmel bekleidet und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Der zweite Täter wirkte ebenfalls südländisch, war 30 bis 35 Jahre alt, schlank und hatte schwarze mittellange Haare. Er trug eine schwarze Arbeitshose und ebenfalls eine schwarze Arbeitsjacke mit rotem Emblem auf dem Ärmel. Wer hat die beiden Männer zur fraglichen Zeit gesehen oder kann Angaben zu einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 4 der Polizei entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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