Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nachtrag: Unbekannter verletzt Kind - Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Kaiserslautern (ots)

Von dem Mann, der am Mittwochmorgen in der Steinstraße ein Kind angriff und verletzte (wir berichteten: https://s.rlp.de/cnLh0Qk), liegt jetzt eine Personenbeschreibung vor. Demnach dürfte der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und von magerer Statur. Er habe kurze, dunkle Haare und einen leichten Bart. Der Mann habe ungepflegt gewirkt. Er sei mit einem rot/orangefarbenen Kapuzenpullover und einer Jogginghose bekleidet gewesen. Außerdem soll er schwarze Sneakers, Schuhe der Marke Puma mit weißem Emblem, getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

