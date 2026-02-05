PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter verletzt Kind - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen griff in der Steinstraße ein unbekannter Mann ein Kind körperlich an, als dieses mit Freunden auf dem Weg zur Schule war.

Nach bisherigen Erkenntnissen grüßten die Kinder den Erwachsenen beim Vorbeigehen. Dieser reagierte aggressiv, schrie die Kinder an und verfolgte sie, als sie aus Angst in Richtung Unionsplatz flüchteten. Nach den Schilderungen der Kinder holte der Mann sie ein, riss den elfjährigen Jungen am Schulrucksack zu Boden, attackierte ihn körperlich und verletzte das Kind.

Zwei andere Schüler alarmierten einen Passanten, der den Kindern zu Hilfe eilte. Der Täter entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung ein und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Update: Von dem Mann, der das Kind angriff und verletzte, liegt jetzt eine Personenbeschreibung vor. Demnach dürfte der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und von magerer Statur. Er habe kurze, dunkle Haare und einen leichten Bart. Der Mann habe ungepflegt gewirkt. Er sei mit einem rot/orangefarbenen Kapuzenpullover und einer Jogginghose bekleidet gewesen. Außerdem soll er schwarze Sneakers, Schuhe der Marke Puma mit weißem Emblem, getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

