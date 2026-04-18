Polizei Hagen

POL-HA: Streit am Hengsteysee

Hagen (ots)

Eine 21-jährige Dortmunderin befand sich am Freitagabend gegen 18:15 Uhr an der Seestraße am Hengsteysee, als plötzlich ihr Ex-Freund, ein 20-jähriger Dortmunder, mit einem Auto erschien. Es kam zu einem lautstarken Streit, in dessen Verlauf der 20-jährige seiner Ex-Freundin das Handy wegnahm und auf sie einschlug. Daraufhin stieg er wieder in das Fahrzeug und fuhr auf sie zu. Hierbei touchierte er die 21-jährige, welche gleichzeitig den Außenspiegel des Fahrzeuges abtrat. Als der 20-jährige erneut ausstieg und auf sie zuging, wehrte sie sich und sprühte ihren Ex-Freund mit Pfefferspray ein. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den 20-jährigen vor Ort antreffen und festnehmen. Vor Ort wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein besaß. Weiterhin führte er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus war das Fahrzeug gestohlen und ebenfalls mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Der hinreichend polizeibekannte 20-jährige war sehr aggressiv und unkooperativ; er wurde festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. (Kli.)

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