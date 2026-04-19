POL-HA: Toter Fuchs in einem Bachlauf
Hagen-Selbecke (ots)
Am 18.04.2026 gegen 16:45 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin in dem Waldgebiet an der Höhwaldsraße in einem Bachlauf ein toter Fuchs entdeckt. Der für den Bereich zuständige Jagdausübungsberechtigte wird durch die Polizei Hagen hierüber in Kenntnis gesetzt. Weitere Anrufe bei der Polizei bezüglich des verendeten Tiers sind nicht notwendig. (AS)
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