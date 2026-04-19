PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Toter Fuchs in einem Bachlauf

Hagen-Selbecke (ots)

Am 18.04.2026 gegen 16:45 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin in dem Waldgebiet an der Höhwaldsraße in einem Bachlauf ein toter Fuchs entdeckt. Der für den Bereich zuständige Jagdausübungsberechtigte wird durch die Polizei Hagen hierüber in Kenntnis gesetzt. Weitere Anrufe bei der Polizei bezüglich des verendeten Tiers sind nicht notwendig. (AS)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 06:28

    POL-HA: Erhebliche Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am 19.04.2026 um 01:55 Uhr wurde der Polizei Hagen ein erheblich beschädigter Pkw auf einem Parkplatz an der Boeler Straße gemeldet. Das Fahrzeug konnte vor Ort angetroffen werden. Es wurde rundherum zerkratzt, ein Reifen wurde zerstochen, das hintere Kennzeichen sowie beide Außenspiegel wurden aus den dafür vorgesehenen Halterungen ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 08:33

    POL-HA: Betrunkener E-Scooterfahrer versucht die Polizei hinters Licht zu führen

    Hagen (ots) - Ein 18-jähriger Hagener befuhr mit seinem E-Scooter am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr die Brinkstraße in südliche Richtung. Einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise (deutliche Schlangenlinien) des Scooterfahrers auf, so dass man sich für eine Kontrolle entschied. In der Atemluft des 18-jährigen konnte ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:40

    POL-HA: Streit am Hengsteysee

    Hagen (ots) - Eine 21-jährige Dortmunderin befand sich am Freitagabend gegen 18:15 Uhr an der Seestraße am Hengsteysee, als plötzlich ihr Ex-Freund, ein 20-jähriger Dortmunder, mit einem Auto erschien. Es kam zu einem lautstarken Streit, in dessen Verlauf der 20-jährige seiner Ex-Freundin das Handy wegnahm und auf sie einschlug. Daraufhin stieg er wieder in das Fahrzeug und fuhr auf sie zu. Hierbei touchierte er die 21-jährige, welche gleichzeitig den Außenspiegel des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren