POL-HA: Toter Fuchs in einem Bachlauf

Hagen (ots) - Eine 21-jährige Dortmunderin befand sich am Freitagabend gegen 18:15 Uhr an der Seestraße am Hengsteysee, als plötzlich ihr Ex-Freund, ein 20-jähriger Dortmunder, mit einem Auto erschien. Es kam zu einem lautstarken Streit, in dessen Verlauf der 20-jährige seiner Ex-Freundin das Handy wegnahm und auf sie einschlug. Daraufhin stieg er wieder in das Fahrzeug und fuhr auf sie zu. Hierbei touchierte er die 21-jährige, welche gleichzeitig den Außenspiegel des ...

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