POL-OH: Versuchter Einbruch in Vereinsheim
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bad Hersfeld. Im Verlauf des Donnerstages (09.04.) versuchten Unbekannte in der Meisebacher Straße das Fenstergitter eines Vereinsheims gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt dieses jedoch dem Versuch stand, sodass die Täter von ihrem Versuch abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
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