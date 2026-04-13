Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Diebstahl von Fahrrädern und einem E-Scooter - Holzhütte aufgebrochen - "Planenschlitzer" öffnen Sattelauflieger - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude

Schlitz. Am Freitag (10.04.), gegen 4.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Herrngartenstraße, indem sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude jedoch ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Fahrrädern und einem E-Scooter

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Donnerstag (09.04.), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.15 Uhr, ein vor der Haustür eines Wohnhauses im Stockwiesenweg abgestelltes Fahrrad der Marke Felt (Modell: Six Series) im Wert von circa 150 Euro. Auch in der Zeit von Freitag (10.04.), 14 Uhr, bis Samstagmorgen (11.10.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte im Stockwiesenweg ein rosafarbenes Kinderfahrrad sowie einen Elektroscooter, die mit einem Spiralschloss aneinander geschlossen waren. Beides konnte im Bereich der der Altenburgerstraße wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Holzhütte aufgebrochen

Schlitz. Im Zeitraum von Donnerstagabend (09.04.), 19 Uhr, bis Freitagmittag (10.04.), 12 Uhr, hebelten Unbekannte Im Schlosspark in der Gräfin-Anna-Straße einen Holzschuppen auf und entwendeten hieraus eine Musikbox der Marke JBL. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

"Planenschlitzer" öffnen Sattelauflieger

Gemünden. Unbekannte machten sich im Zeitraum von Freitagnachmittag (10.04.), 16 Uhr, bis Samstagmorgen (11.04.), 3 Uhr, an einem auf dem Parkplatz "Krachgarten" (BAB 5) abgestellten Sattelzug zu schaffen. Dabei zerschnitten sie die Plane des Aufliegers und öffneten gewaltsam das Heckportal. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Fahrzeug ohne Diebesgut. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Am Samstag (11.04.), im Zeitraum von 16 Uhr bis 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "An der Hessenhalle" auf bisher nicht bekannte Weise Zugriff auf den Innenraum eines schwarzen Mercedes ML und entwendeten hieraus eine Sonnenbrille, den Fahrzeugschein und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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