Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Einbruch in Wohnung - E-Scooter entwendet - Einbruch und versuchter Einbruch in Betriebsgebäude - Einbruch in Café und Hofladen

Fulda (ots)

Kennzeichenschilder entwendet

Hünfeld. Zwischen Freitag (10.04.), 19 Uhr, und Sonntag (12.04.), 13.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichenschild "FD-EJ 266" von einem blauen Renault Clio. Zudem entwendeten die Täter noch von einem weißen VW Golf das hintere Kennzeichenschild "FD-MT 101" und von einer schwarzen A-Klasse das hintere Kennzeichenschild "ROF-MT 2". Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Gartenstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Zwischen Samstag (11.04.), 11 Uhr, und Sonntag (12.04.), 1.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Künzeller Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten neben drei paar hochwertigen Sneakern auch Modeschmuck. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Freitag (10.04), zwischen 11.30 Uhr und 20.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen "202 LGN". Der Roller war zum Tatzeitpunkt in der Straße "An der Richthalle" abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch und versuchter Einbruch in Betriebsgebäude

Künzell. Von Donnerstagabend (09.04.), 23.30 Uhr, auf Freitagmorgen (10.04.), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumlichkeiten einer Fahrschule in der Straße "In den Gründen" in Pilgerzell. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

In der gleichen Straße versuchten sich die Unbekannte ebenfalls gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Praxis zu verschaffen. Aus derzeit unbekannten Gründen beließen sie es beim Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Café und Hofladen

Fulda. Am Freitagfrüh (10.04.), zwischen 2.50 Uhr und 3.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Cafés mit angrenzendem Hofladen in der Saturnstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell