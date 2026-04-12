Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Garage in einem Wohnhaus in Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Am Sonntag (12.04.) wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 14.30 Uhr in den Bad Hersfelder Ortsteil Kathus alarmiert. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache eine in ein Wohngebäude integrierte Garage in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude, die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Durch Hitze und Rauch wurden die Garage selbst sowie Teile der Fassade beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 50.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Hersfeld Solztal, Hohe Luft und Kernstadt, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bad Hersfeld. Die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch die Kriminalpolizei aus Bad Hersfeld eingebunden ist, dauern aktuell an.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Weber, POK

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