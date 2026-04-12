POL-OH: Brand einer Garage in einem Wohnhaus in Bad Hersfeld
Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)
Am Sonntag (12.04.) wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 14.30 Uhr in den Bad Hersfelder Ortsteil Kathus alarmiert. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache eine in ein Wohngebäude integrierte Garage in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude, die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Durch Hitze und Rauch wurden die Garage selbst sowie Teile der Fassade beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 50.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Hersfeld Solztal, Hohe Luft und Kernstadt, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bad Hersfeld. Die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch die Kriminalpolizei aus Bad Hersfeld eingebunden ist, dauern aktuell an.
Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Weber, POK
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell