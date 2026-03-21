Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeinsames Glück besiegelt

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Tönisvorst (ots)

Am gestrigen Freitag, dem 20.03.2026, haben unser Kamerad Ralf Sielaff und seine Steffi bei strahlendem Sonnenschein im Standesamt von St. Tönis ihr gemeinsames Glück besiegelt.

Ralf ist stellvertretender Löschzugführer und Führungskraft bei der Feuerwehr Tönisvorst im Löschzug St. Tönis. Darüber hinaus ist er einer der Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr im Jahr 1994 und wurde letztendlich 1997 in den aktiven Dienst überstellt, wo er seither diverse Lehrgänge und Einsätze absolviert. Beruflich ist Ralf Sielaff als Schlosser in der Industrie tätig und bringt dort sein technisches Know-how ein. Kennengelernt haben sich Ralf und selbstständige Beraterin im Jahr 2019 und beschreiten seither den gemeinsamen Lebensweg. Auf einer Karnevalsparty fand durch einen Kameraden organisierte "Generalprobe der Eheschließung" statt. Was an diesem Abend noch als Spaß anzusehen war, wurde von beiden akribisch geplant und letztendlich in die Tat umgesetzt. Auch eine Abordnung der Feuerwehr hat es sich nicht nehmen lassen, das Brautpaar zu beglückwünschen. Nach dem standesamtlichen "Ja"-Wort ging es für beide durch den Schlauchbogen hin zur Drehleiter. Nach einer Fahrt in luftige Höhen über die Dächer von St. Tönis, gab es noch ein gemeinsames Fotoshooting mit den Anwesenden.

Auch auf diesem Wege wünschen wir beiden nur das Beste für den neuen Lebensabschnitt!

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