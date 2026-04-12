Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand in Bebra - Ergänzungsmeldung

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Sonntagvormittag (12.04.) erhielt die Polizei um 11.42 Uhr die Mitteilung eines Wohnhausbrandes in Bebra in der Berliner Straße. Das Gebäude würde in Vollbrand stehen, so die Meldung. Die Feuerwehr und Kräfte der Polizeistation Rotenburg an der Fulda fuhren umgehend nach dort. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen (Stand: 12.20 Uhr) brach der Brand vermutlich auf dem Balkon des Wohnhauses aus. Es liegen derzeit keine Meldungen über Verletzte vor. Die Löscharbeiten dauern an. Sobald belastbare weitere Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

ERGÄNZUNGSMELDUNG (Stand 16.20 Uhr):

Der Brand des Zwei-Familienhauses brach auf dem Balkon des Anwesens aus bislang noch ungeklärter Ursache aus. Es wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen niemand verletzt. Die Hausbewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Durch die Brandzehrung am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage verhindert werden. Neben rund fünfzig Einsatzkräften der Feuerwehr waren sieben Kräfte des THW (Sicherung einer durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogenen Tür) sowie eine Streife der Polizeistation Rotenburg an der Fulda im Einsatz. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wird der Sachverhalt durch die Kriminalpolizei Bad Hersfeld weiter bearbeitet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda: Messner, EPHK

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