Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Raboldshausen - Zeugen gesucht

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (12.04.) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Eisenbergstraße in Neuenstein-Raboldshausen. Ein schwarzer Volkswagen stieß gegen 06.30 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Weber, Polizeioberkommissar

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