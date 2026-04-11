Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bei Wendemanöver Motorradfahrer übersehen

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstagvormittag, 10:25 Uhr wollte ein 48-jähriger Anwohner der Hohenlohestraße von seinem Parkplatz am Fahrbahnrand in entgegengesetzter Richtung losfahren und übersah während dem Wendevorgang einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Künzell, der die Hohenlohestraße in Richtung Fulda befuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete der 66-jährige Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung ein, kam zu Fall und rutschte unter den VW des Fuldaers. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 1000 EUR.

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