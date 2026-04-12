Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Samstag, 11.04.2026

Philippsthal

Am Freitag (10.04.) befuhr eine 64- jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrzeugführerin eines PKW die Friedewalder Straße in Philippsthal-Heimboldshausen in Richtung Philippsthal-Röhrigshof und wollte nach links in die Heringer Straße abbiegen. Auf der Heringer Straße fuhr mit ihrem Sattelzug eine 55-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Fulda, um nach links in die Eisenacher Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten PKW und kollidierte mit diesem. Dessen Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Hersfeld

Am Samstag (11.04.), in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, stand ein PKW, Mercedes-Benz E 200, Farbe grau, geparkt auf dem Parkplatz "Am Markt". Vermutlich beim Rangieren wurde dieser im Bereich der Stoßstange hinten links durch ein anderes Fahrzeug berührt, wobei Sachschaden in Form von Kratzspuren und Lackabrieb entstand.

Die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Philippsthal

Am Freitag (10.04), gg. 16.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin eines PKW das Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Ulsterstraße. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke, übersah das andere Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schug, Polizeihauptkommissar

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