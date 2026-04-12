POL-OH: Wohnhausbrand in Bebra
Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)
ERSTMELDUNG:
Am Sonntagvormittag (12.04.) erhielt die Polizei um 11.42 Uhr die Mitteilung eines Wohnhausbrandes in Bebra in der Berliner Straße. Das Gebäude würde in Vollbrand stehen, so die Meldung. Die Feuerwehr und Kräfte der Polizeistation Rotenburg an der Fulda fuhren umgehend nach dort. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen (Stand: 12.20 Uhr) brach der Brand vermutlich auf dem Balkon des Wohnhauses aus. Es liegen derzeit keine Meldungen über Verletzte vor. Die Löscharbeiten dauern an. Sobald belastbare weitere Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.
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