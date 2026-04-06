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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung in Stuttgart- Vaihingen

Stuttgart (ots)

Am Nachmittag des Ostermontages kam es in Stuttgart-Vaihingen zu einem Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Brand. Dichter Rauch hatte sich zudem in das angrenzende Wohngebäude ausgebreitet. Alle Personen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen.

Durch Berufs- und Freiwillige Feuerwehr wurden insgesamt 4 Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich, da das Wohngebäude stark verraucht war. Hierzu kamen mehrere Lüfter zum Einsatz, um die betroffenen Bereiche rauchfrei zu machen.

Drei Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 5: Löschzug Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Vaihingen zwei Löschfahrzeuge, TLF, Drehleiter, Mannschaftstransportfahrzeug

Rettungsdienst

1 Notarzteinsatzfahrzeug 1 Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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