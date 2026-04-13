Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet - Boot entwendet - Briefkasten beschädigt

Bad Hersfeld (ots)

Kennzeichenschilder entwendet

Bebra. Zwischen Samstag (11.04.), 21 Uhr, und Sonntag (12.04.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder "HEF-F 648" von einem grauen VW Golf. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Gartenstraße im Ortsteil Weiterode abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kirchheim. Zwischen Donnerstag (09.04.), 19.50 Uhr, und Freitag (10.04.), 16.20 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichenschild "FR-DT 5454" von einem schwarzen BMW X5. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt im Taubenweg abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Boot entwendet

Bebra. Zwischen Samstag (11.04.), 15.30 Uhr, und Sonntag (12.04.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Betriebsgelände in der Ernst-Abbe-Straße ein Boot des Herstellers "AM Yacht Daniel Margalski" mit der Seriennummer "POL 14807". Das Boot befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Trailer an welchem das polnische Kennzeichenschild "DSWVF96" angebracht war. Der Trailer wurde ebenfalls entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Briefkasten beschädigt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Samstagabend (11.04.), 21 Uhr, bis Sonntagfrüh (12.04.), 4.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Briefkasten an einem Wohnhaus in der Weinstraße und verteilten den Inhalt auf der Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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