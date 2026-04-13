Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Motorradfahrer verletzt

Schotten. Am Samstag (11.04.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Grünberg die Kreisstraße 193 von Rainrod kommend in Richtung Einartshausen. Im Bereich einer Rechtskurve kollidierte er dabei mit dem Hinterrad des Motorrades mit dem entgegenkommenden MG4 Electric einer 47-jährigen Fahrerin aus Nidda. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (11.04.), in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, eine auf dem Parkplatz "Am Markt" geparkten graue Mercedes E-Klasse an der hinteren Stoßstange. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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