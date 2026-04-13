Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Fulda. Am Freitag (10.04.) kam es gegen 17 Uhr im Bereich des Bahnhofs Fulda zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 43-jährigen somalischen Staatsangehörigen.

Nach aktuellem Kenntnisstand hatte ein 28-Jähriger somalischer Tatverdächtiger den 43- Jährigen von einem Brüstungsgeländer mehrere Meter in die Tiefe gestoßen, sodass dieser auf der darunterliegenden Straße aufschlug und sich schwer verletzte. Der 43-Jährige wurde umgehend medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist nach momentanen Erkenntnissen stabil.

Beamte der Polizei Fulda nahmen den 28-Jährigen kurz darauf im Bereich des Bahnhofs widerstandslos fest. Die Hintergründe der Tat und in welchem Verhältnis der Beschuldigte und Geschädigte zueinander stehen, sind derzeit unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Tatverdächtige am Samstag (11.04.) dem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mords. Er befindet sich nunmehr in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Andreas Helmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2703

Jonas Trabert,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

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