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Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung: Welle von Schockanrufen in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Bielefeld erneut vor Schockanrufen von Betrügern. Dringender Hinweis: Die echte Polizei holt niemals Geld oder Schmuck bei Ihnen Zuhause ab!

Um 12:05 Uhr teilte eine Seniorin aus Sennestadt der Polizei mit, dass sie einen Anruf von Betrügern erhalten habe. Die Täter gaben an, dass ihr Schwager einen Autounfall verursacht hätte und forderten Geld, da eine Frau dabei verletzt worden sei. Die Seniorin erkannte den Betrug und konfrontierte den Anrufer damit. Er beendete das Telefonat sofort.

Gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei über einen weiteren Betrugsanruf informiert. Eine Seniorin aus Sieker war etwa eine Stunde zuvor das Opfer von Betrügern geworden. Die Betrüger hatten der Frau am Telefon mitgeteilt, dass ihr Sohn bei einem Unfall verletzt worden sein soll. Die geschockte Seniorin übergab einem Abholer einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Polizei appelliert: Nutzen Sie die Ostertage, um mit ihrer Familie über die Maschen von Betrügern zu sprechen.

Weitere Hinweise zu der Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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