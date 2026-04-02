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Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe bauen Display aus BMW aus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01.04.2026, stahlen Unbekannte ein Display aus einem BMW in der Straße Auf der Egge. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt die Tatzeit zwischen 23:00 Uhr am Dienstag, 31.03.2025, und 09:00 Uhr am Mittwoch, 01.04.2026. Die Täter schlugen die Scheibe eines BMW 435d xDrive ein, der auf einem Außenstellplatz geparkt war. Im Innenraum bauten die Diebe das Display aus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Diebesgut beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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