Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuckschatullen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 01.04.2026, erlangten Betrüger das Vertrauen einer Seniorin, woraufhin die Bielefelderin einem der Täter Wertsachen in ihrem Haus an der Sollingstraße übergab.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Über eine Stunde wurde die ältere Dame in ein Gespräch verwickelt, in dem drei verschiedene Personen im Wechsel auf sie einredeten und sie nach Wertgegenständen ausfragten.

Noch während des Telefonats, gegen 16:00 Uhr, erschien ein Täter an der Tür und gab sich als Polizeibeamter aus. Er nannte ihr ein Passwort, das ihr zuvor am Telefon mitgeteilt worden war. Daraufhin ließ sie den Mann eintreten. Im Haus zeigte die Bielefelderin dem Mann zwei Schmuckkästchen. Als sie in einen anderen Raum ging, um weitere Wertsachen zu suchen, verließ der Mann unter einem Vorwand das Haus.

Anschließend musste die ältere Dame feststellen, dass er die Schmuckschatullen samt Inhalt mitgenommen hatte.

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug ein weißes Kurzarmhemd und eine dunkle Hose.

Hinweise zu dem Betrüger nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

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