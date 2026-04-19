Polizei Hagen

POL-HA: Erhebliche Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Hagen-Altenhagen (ots)

Am 19.04.2026 um 01:55 Uhr wurde der Polizei Hagen ein erheblich beschädigter Pkw auf einem Parkplatz an der Boeler Straße gemeldet.

Das Fahrzeug konnte vor Ort angetroffen werden. Es wurde rundherum zerkratzt, ein Reifen wurde zerstochen, das hintere Kennzeichen sowie beide Außenspiegel wurden aus den dafür vorgesehenen Halterungen gerissen und die Heckscheibe wurde eingeschlagen.

Der aus Hagen stammende Halter des Fahrzeugs konnte erreicht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass der Halter sein Auto bereits am 17.04.2026 auf dem Parkplatz geparkt hatte. Weiterhin war das Auto bereits im Februar diesen Jahres durch unbekannte Täter erheblich beschädigt worden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (AS)

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