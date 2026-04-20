Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss: Mann fährt davon und kommt zu Fuß wieder

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 69 Jahre alter Autofahrer beschädigte am Samstagnachmittag (18.04.2026) ein geparktes Auto an der Boeler Straße und fuhr anschließend davon. Der Mann kehrte später zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Er stand unter dem Einfluss von über 1,5 Promille.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 15.50 Uhr, wie ein Skoda Octavia mehrfach gegen einen Toyota Yaris Cross stieß, der auf Höhe der Hausnummer 124 auf dem Parkplatz eines Geschäfts abgestellt war. Die Zeugin sprach den Fahrer an, der einen Zusammenstoß jedoch dementierte. Er fuhr vom Parkplatz, woraufhin die Zeugin die Polizei verständigte. Kurze Zeit später erschien der Mann zu Fuß an der Unfallstelle und erklärte den Einsatzkräften, dass er keinen Unfall bemerkt hat.

Die eingesetzten Beamten sprachen vor Ort mit der Zeugin und stellten Schäden fest, die mit dem geschilderten Unfallhergang übereinstimmten. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 69-Jährigen durch, der nachwies, dass der Senior mit etwa 1,5 Promille unterwegs gewesen war. Anschließend musste der Mann noch eine ärztliche Blutprobe abgeben. Auch seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher. Zudem untersagten sie dem Senior bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen und fertigten eine Anzeige. (rst)

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