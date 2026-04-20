Polizei Hagen

POL-HA: Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

In der Hochstraße stahlen bislang unbekannte Täter am Samstag (18.04.2026) Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung. Im Zeitraum zwischen 14 und 20 Uhr waren die Bewohner abwesend und fanden bei ihrer Rückkehr die gewaltsam geöffnete Wohnungstür sowie durchwühlte Zimmer vor. Dabei stellten sie fest, dass verstecktes Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und Goldschmuck gestohlen worden waren. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei bislang nicht vor, weshalb sie um Angaben von Zeugen unter der Rufnummer 02331 986 2066 bittet. (rst)

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