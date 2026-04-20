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Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 16-Jährige mit Baby - wer kann Hinweise geben?

Hagen (ots)

Bereits seit dem 2. April 2026 ist die 16-Jährige mit ihrer sechs Monate alten Tochter aus einer Jugendeinrichtung in Hagen abgängig.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Die Vermisste hat schwarze Haare, dunkle Augen, eine schlanke Figur und ist etwa 1,60 Meter groß. Zuletzt war sie bekleidet mit einem blauen Blumenkleid, einer schwarzen Felljacke sowie schwarzen Schuhen.

Fotos der Jugendlichen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/201304

Sie haben die 16-Jährige gesehen oder können Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Hagen unter 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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