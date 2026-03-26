Polizei Hagen

POL-HA: Termine für kostenfreie E-Bike/Pedelec-Trainings in den Osterferien: Die Hagener Polizei freut sich auf Ihre Teilnahme

Hagen (ots)

In den Osterferien bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei kostenfreie Trainings für E-Bike und Pedelec-Fans an, die mit einem eigenen Rad ausgestattet sind. An insgesamt acht Tagen können Hagenerinnen und Hagener zusammen mit der Polizei trainieren. Die praxisnahen Übungen sollen dabei helfen, dass die Fahrt mit den Elektrorädern möglichst souverän und vor allem sicher gelingt. Es gibt zwei Termine für spontane Besuche ohne Anmeldung und sechs Termine, bei denen eine Anmeldung zwingend erforderlich ist, da die Trainings in der Jugendverkehrsschule stattfinden. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein E-Bike/Pedelec.

Die Trainingstage in der Übersicht:

Ohne Anmeldung, spontaner Besuch möglich jeweils in der Zeit zwischen 10-12 Uhr am Hengsteysee, in der Seestraße/Ruhrtalradweg:

Dienstag, 31. März 2026

Mittwoch, 08. April 2026

Training in der Jugendverkehrsschule am Ischeland von 10-12 Uhr - bitte hier zwingend anmelden!

Montag, 30. März 2026 - Anmeldung bis Freitag, 27. März, 13 Uhr

Mittwoch, 01. April 2026 - Anmeldung bis Dienstag, 31. März, 13 Uhr

Donnerstag, 02. April 2026 - Anmeldung bis Mittwoch, 01. April, 13 Uhr

Dienstag, 07. April 2026 - Anmeldung bis Montag, 06. April, 13 Uhr

Donnerstag, 09. April 2026 - Anmeldung bis Mittwoch, 08. April, 13 Uhr

Freitag, 10. April 2026 - Anmeldung bis Donnerstag, 09. April, 13 Uhr

Die Hagener Jugendverkehrsschule befindet sich in Altenhagen unterhalb des Ischelandteichs und ist sowohl von der Boeler-Straße als auch der Straße Am Sportpark erreichbar. Bitte nennen Sie in der Mail zur Anmeldung den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein E-Bike/Pedelec. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Fragen zu den Trainings oder für die Terminanmeldung können Sie sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail an PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden. (arn)

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