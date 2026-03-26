POL-HA: Autofahrer stößt bei Parkvorgang mit einem Roller zusammen
Hagen-Hochschulviertel (ots)
Beim Zurücksetzen mit seinem Skoda übersah ein Autofahrer am Mittwoch (25.03.) einen Rollerfahrer. Um 7.30 Uhr wollte der Mann auf der Feithstraße in eine Parklücke am angrenzenden Parkstreifen fahren. Der 35-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, dass er den Parkvorgang korrigieren musste. Er sei deshalb nach einem Blick in den Außenspiegel und einem Schulterblick erneut nach vorne auf den rechten Fahrstreifen gefahren. Dabei übersah er den 34-jährigen Rollerfahrer, der in Fahrtrichtung der Universitätsstraße unterwegs war. Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. (arn)
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